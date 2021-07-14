Закончилась эпоха: Киев окончательно перешел на е-билет и попрощался с кондукторами

На наземном транспорте вводится усиленный контроль. Штраф за неоплаченный проезд составляет 160 грн. Фото: УНИАН

С сегодняшнего дня, 14 июля, бумажных билетов и кондукторов в общественном транспорте Киева больше нет.

Об этом сообщила пресс-служба Киевпастранса.

"Первым на е-билет перешел фуникулер - 14 сентября 2020-го. С 1 октября 2020 года оборот бумажных билетов прекратили на Троещинской линии скоростного трамвая, 1 ноября - на городской электричке. С 1 декабря полностью на электронный билет перешел скоростной трамвай на Борщаговке" , - говорится в сообщении.

Вскоре отказались от разовых талонов в автобусах, троллейбусах и трамваях. Этот этап начался 1 июля.

Сейчас идет разъяснительная работа среди пассажиров касательно оплаты проезда. Отдельные категории населения, как и раньше, будут пользоваться льготами.

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Кондукторы получили предложение перейти на должность контролера и другие вакансий. Только 13 июля около 370 сотрудников приняли предложение перейти в службу контроля. Процесс перепрофилирования продолжается.

"Киевпастранс является одним из первых транспортных предприятий, полностью готовым к внедрению электронного билета. Весь подвижной состав оборудован средствами для обслуживания системы е-билета. По городу установлены терминалы самообслуживания, Т-киоски, где в любое время можно приобрести билет", - отметил генеральный директор Киевпастранса Дмитрий Левченко.

Купить транспортную карту или QR-билет можно в:

- T-киосках;

- терминалах Easy Pay;

- приложении "Київ Цифровий";

- на станциях киевского метрополитена;

- терминалах самообслуживания е-билета.

Сначала билеты выпускались рулонами на простой бумаге и печатали их одним цветом. На смену им пришли отрывные талоны с цветной печатью с защитными элементами. Современные же билеты изготавливались на термобумаге, с голограммой, и каждая следующая партия имела иной цвет. В среднем за год Киевпастранс продавал около 150 млн билетов.