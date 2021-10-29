Закон "слуг" о столице ведет к кризису местного самоуправления – экснардеп Кривошея

 
Ексклюзивы
1/5
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
1 Просмотров: 1494
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Просмотров: 891
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
Просмотров: 990
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Просмотров: 1998
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Просмотров: 2439
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Просмотров: 567
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
Просмотров: 1323
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
Просмотров: 6975
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
1 Просмотров: 2682
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
1 Просмотров: 720
Фото
Все фото
3
6
3
5
3
Адвокат в столице хотел &quot;развести&quot; клиентов на $400 тыс.
Адвокат в столице хотел "развести" клиентов на $400 тыс.
Автобус, фура, драгрейсеры столкнулись на Набережной: пострадали четверо
Автобус, фура, драгрейсеры столкнулись на Набережной: пострадали четверо
Киев вводит суровые ограничения и обращается к правительству
Киев вводит суровые ограничения и обращается к правительству
&quot;Коля что, дурак?&quot; - на Бессарабке комментируют &quot;знатока цен&quot; Тищенко
"Коля что, дурак?" - на Бессарабке комментируют "знатока цен" Тищенко
Рассказали о работе общественного транспорта в &quot;красном&quot; Киеве
Рассказали о работе общественного транспорта в "красном" Киеве
Видео
Все видео
Апокалипсис в Киеве: гигантский фонтан заливает улицу
Апокалипсис в Киеве: гигантский фонтан заливает улицу
В Киеве повесили портрет Путина. Реакция 18+
В Киеве повесили портрет Путина. Реакция 18+
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео
В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео
Под Киевом перевернулся автобус с белорусами
Под Киевом перевернулся автобус с белорусами
Интервью
1/5
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 1818
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 927
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 855
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 774
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2700
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 октября 2021
Просмотров: 261
Довгі вечори
Вечори довшають і холоднішають, і поміж них трапляються зовсім особливі, коли на дворі темно, в грубці потріскують дрова, твої дівчата щось собі тихо ...
пятница, 29 октября 2021 15:41

Закон "слуг" о столице ведет к кризису местного самоуправления – экснардеп Кривошея

  Комментировать
Закон &quot;слуг&quot; о столице ведет к кризису местного самоуправления – экснардеп Кривошея
Экс-нардеп Геннадий Кривошея: "Законопроект о столице начал проваливаться на первых минутах обсуждения с общественностью" Фото: Слово и Дело

Закон о столице от "Слуг народа" провалился при обсуждении с общественностью.

Об этом написал депутат VIII созыва Геннадий Кривошея, подводя итоги встречи.

Он отметил, что этот закон приведет к кризису местного самоуправления в столице.

"Сразу скажу, что законопроект о столице начал проваливаться на первых минутах обсуждения с общественностью и экспертами. Так или иначе, остается целый ряд проблемных вопросов, требующих решения. И на которые сегодня пока нет четких ответов. Почему в законопроекте не предусмотрено возвращение в бюджет громады 60% налога на доходы физических лиц для развития Киева? (сегодня Киев получает 40%). Это достаточно важный вопрос, ведь это миллиарды, за которые можно было бы развивать город, перестраивать инфраструктуру и т.п", - написал Кривошея.

Он отметил, что представители власти провели встречу уже после того, как законопроект был согласован комитетом ко второму чтению, поэтому вряд ли это было реальным обсуждением.

Кривошея отметил, что закон в нынешней редакции приведет к тому, что город может получить двоевластие, а это может привести к кризису местного самоуправления.

"Проектом закона вводится переходный период 6 месяцев, за который появится "префект" - новый глава КГГА. Однако главы РГА остаются при своих полномочиях до момента создания районных исполкомов. Законопроектом не определены четкие сроки, когда должны быть проведены первые (или очередные) выборы в районные советы, а значит, и не понятно, когда появятся исполкомы этих советов. Итак, райгосадминистрации будут себе работать под контролем префекта и дальше делить местные бюджеты? Это лишь дает основания "завалить" процесс проведения децентрализации местных властей в Киеве и как мне кажется вообще "похоронить" идею с восстановлением районных советов. Такого, конечно, допустить нельзя", - подытожил политик.

Он призвал власти отвергнуть политические амбиции ради интересов киевлян и не принимать закон.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Закон "слуг" о столице ведет к кризису местного самоуправления – экснардеп Кривошея». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
октября

Советский корабль подорвался на мине

Пуля попала в пуговицу пиджака президента

Самое читаемое
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19 Просмотров: 7020
Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
11
 Просмотров: 6129
После тысячи мужчин перестали считать: Андраде познакомилась с самыми старыми проститутками
После тысячи мужчин перестали считать: Андраде познакомилась с самыми старыми проститутками
3
 Просмотров: 5553
Из-за ревности и карантина: звездные пары, расторгнувшие помолвку
Из-за ревности и карантина: звездные пары, расторгнувшие помолвку
6
 Просмотров: 4311
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
 13 Просмотров: 3429
Новости Киева
СБУ разоблачила группу, призывавшую к захвату власти в Киеве
СБУ разоблачила группу, призывавшую к захвату власти в Киеве Просмотров: 252
Береза: "слуги" не знали, что ответить киевлянам на "обсуждении" закона о столице
Береза: "слуги" не знали, что ответить киевлянам на "обсуждении" закона о столице Просмотров: 252
Апокалипсис в Киеве: гигантский фонтан заливает улицу
Апокалипсис в Киеве: гигантский фонтан заливает улицу
 Просмотров: 702
Адвокат в столице хотел "развести" клиентов на $400 тыс.
Адвокат в столице хотел "развести" клиентов на $400 тыс.
3
 Просмотров: 558
В Киеве повесили портрет Путина. Реакция 18+
В Киеве повесили портрет Путина. Реакция 18+
 Просмотров: 2133
Больше всего комментируют
13
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
9
Арахамия перепутал Сковороду с ди Каприо
4
Власть продолжает незаконную слежку за Порошенко - "Евросолидарность"
3
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
2
Миллиардные растраты ПриватБанка: Дубилет в Израиле, дело разрешили расследовать заочно
Голосов: 6986
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть