Забрать Печерскую лавру у Российской церкви: петиция набрала 25 тыс. голосов

За передачу Киево-Печерской лавры ПЦУ проголосовали более 25 тыс. украинцев. Фото: prm.ua

Электронная петиция о передаче Киево-Печерской лавры от Российской церкви Поместной Православной церкви Украины набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Петицию к президенту Владимиру Зеленскому зарегистрировал 15 апреля Алексей Кравчук.

"Константинопольская церковь считает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии. Справедливо, чтобы духовную святыню использовала православная конфессия, признанная православным миром автокефальной на территории Украины. В свою очередь УПЦ МП не является автокефальной православной церковью на территории Украины", - говорится в петиции.

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Автор и подписанты считают, что иерархов Российской церкви неоднократно замечали в высказываниях и действиях, направленных против украинского народа. Перечисляют более 20 случаев, которые возмутили их.

Киево-Печерская лавра была основана 6 апреля 1051 году. Эта дата указана в летописи "Повесть временных лет". Монастырь в пещерах возле летней княжеской резиденции Берестово под Киевом создали монахи Антоний и Феодосий. Первым игуменом монастыря стал бывший боярин Варлаам Печерский. 1058-го он построил над пещерой деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. В XI в. монастырь стал центром распространения и утверждения христианства в Киевской Руси. В следующем веке - получил статус лавры.