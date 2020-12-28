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понедельник, 28 декабря 2020 16:56

За некачественные коммунальные услуги киевлянам вернули 30 млн

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За некачественные коммунальные услуги киевлянам вернули 30 млн
Киевлянам вернули 30 млн из-за некачественных жилищно-коммунальных услуги. Фото: УНИАН

Жилищно-коммунальная инспекция столицы осуществила за год почти 2 тыс. проверок. Киевлянам вернули около 30 млн грн.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Напомню, жилищно-коммунальная инспекция работает в Киеве уже 5 лет. И город делает все, чтобы ее работа была эффективной, а киевляне - получали качественный сервис", - отметил глава столицы.

Среди наиболее частых нарушений, которые выявляют инспекторы, - ненадлежащее содержание домов и придомовых территорий, некачественное предоставление услуг централизованного отопления и горячего водоснабжения.

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Кличко добавил, что инициировать такую проверку работы коммунальных служб киевляне могут, обратившись в Центральную диспетчерскую службу по вопросам жилищно-коммунального хозяйства по номеру 1557. Или написать на страницу службы в Facebook.

КГГА запустила услугу SMS-информирования о состоянии предоставления коммунальных услуг. Киевляне будут получать информацию о ремонтных работах, временном отсутствии воды, газа, света и других коммуникаций.

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