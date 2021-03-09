Вызов такси для девушки обернулся групповым изнасилованием

В селе Белогородка Киевской области двое мужчин изнасиловали 19-летнюю жительницу столицы.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
По словам потерпевшей, она вызвала такси, но перепутала машины и села в авто к незнакомцам.
Преступники привезли киевлянку к себе домой, после чего воспользовались ее беспомощным состоянием и изнасиловали.
"Полицейские быстро установили личность одного из злоумышленников. Им оказался 42-летний гражданин Азербайджана. Он задержан", - говорится в сообщении.
Поиски другого насильника продолжаются. За содеянное преступникам грозит лишение свободы от 7 до 12 лет.
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В парке им. Богдана Хмельницкого возле кафе "Радуга" в Металлургическом районе Кривого Рога нашли труп 17-летней девушки без нижнего белья. На теле обнаружили следы изнасилования. По предварительным выводам экспертов, девушку задушили.
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