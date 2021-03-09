Вызов такси для девушки обернулся групповым изнасилованием

В селе Белогородка Киевской области двое мужчин изнасиловали 19-летнюю жительницу столицы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Автор: Полиция Киевской области 42-летний гражданин Азербайджана и еще 1 мужчина изнасиловали 19-летнюю жительницу Киева

По словам потерпевшей, она вызвала такси, но перепутала машины и села в авто к незнакомцам.

Преступники привезли киевлянку к себе домой, после чего воспользовались ее беспомощным состоянием и изнасиловали.

Автор: Полиция Киевской области Поиски другого нападающего продолжаются

"Полицейские быстро установили личность одного из злоумышленников. Им оказался 42-летний гражданин Азербайджана. Он задержан", - говорится в сообщении.

Поиски другого насильника продолжаются. За содеянное преступникам грозит лишение свободы от 7 до 12 лет.

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