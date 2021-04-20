Выманил 1,5 млн: суд решил судьбу альфонса из Молдовы

Альфонс из Молдовы выманил у потерпевших 1,5 млн. Фото: Нацполиция

В Киеве брачного афериста 35-летнего Александра Бурлаку приговорили к шести годам тюрьмы с конфискацией имущества. Он обманул потерпевших на 1,5 млн грн и сбежал из-под стражи.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

"Гражданин, который ранее уже отбывал наказание за совершение мошеннических действий, после отбытия наказания не встал на путь исправления и продолжил осуществлять мошеннические действия", - говорится в сообщении.

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В течение 2018-го, представляясь работником Администрации президента или акционером иностранного банка, он обманывал женщин, обещая жениться. Одновременно аферист успевал обмануть и их родственников, предлагая участие в совместном бизнесе и получая на это деньги.

"На свидание кавалер приезжал на элитных внедорожниках, которые брал в аренду на несколько дней. Апартаменты для встреч снимал в домах и представлялся влиятельным человеком. Когда отношения переходили в совместное проживание, мошенник начинал обирать или женщину, или ее близких. Для этого предлагал решать серьезные вопросы за деньги", - рассказывал оперуполномоченный уголовного розыска полиции Киева Олег Токаренко.

Осужденный фигурант - гражданин Молдовы. Его задержали в Киеве в апреле 2018 года. В июне того же года он сбежал из-под стражи, подкупив конвоира. Однако вскоре был задержан и возвращен в СИЗО.