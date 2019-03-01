Выкуривают торговцев на Шулявке

В столице продолжают разбирать МАФы возле станции метро Шулявская.
Владелица торгового ряда организовала сопротивление титушок, сообщил исполняющий обязанности директора КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев в Facebook.
Титушок остановила полиция.
Окончательно убрать все МАФы в Киевблагоустройстве собираются в понедельник.
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Демонтаж столичного Шулявского моста стартует 15 марта. Первая очередь реконструкции продлится 17 месяцев.
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