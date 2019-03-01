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пятница, 01 марта 2019 15:50

Выкуривают торговцев на Шулявке
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В столице продолжают разбирать МАФы возле станции метро Шулявская.

Владелица торгового ряда организовала сопротивление титушок, сообщил исполняющий обязанности директора КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев в Facebook.

Титушок остановила полиция.

Окончательно убрать все МАФы в Киевблагоустройстве собираются в понедельник.

Окончательно убрать все МАФы в Киевблагоустройстве собираются в понедельник
Фото: Los Solomas . Киев
Окончательно убрать все МАФы в Киевблагоустройстве собираются в понедельник
Окончательно убрать все МАФы в Киевблагоустройстве собираются в понедельник
Окончательно убрать все МАФы в Киевблагоустройстве собираются в понедельник
Окончательно убрать все МАФы в Киевблагоустройстве собираются в понедельник

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Демонтаж столичного Шулявского моста стартует 15 марта. Первая очередь реконструкции продлится 17 месяцев.

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Дата
01
марта

Ученый предсказал развитие мира до 2240 года

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