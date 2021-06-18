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воскресенье, 20 июня 2021 19:16

Выброшенный с седьмого этажа малыш ищет дом

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Котенок, которого живодер выбросил с седьмого этажа, выжил и ищет дом.

Об этом сообщил Центр защиты животных в Facebook.

"Этот пушистик выжил, чтобы обязательно принести счастье своему будущему хозяину. Теперь всей командой ищем лучшего хозяина для крохи", - говорится в сообщении.

За дополнительной информацией просят обращаться по телефону 0(67) 319 60 90.

Автор: Центр защиты животных
  Этот малыш выжил после падения с седьмого этажа. Его семья погибла
Этот малыш выжил после падения с седьмого этажа. Его семья погибла

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14 мая 2021-го на ул. Оноре де Бальзака в Киеве 42-летний пьяный изверг выбросил из окна седьмого этажа кошку с ее четырьмя малышами. Так он отомстил животному за то, что оно его поцарапало. От полученных травм кошка и трое котят погибли на месте. Четвертый котенок выжил чудом. Правоохранители объявили о подозрении живодеру. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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