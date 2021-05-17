"Всему свое время": новая арт-инсталляция в Киеве напомнила о важном

В киевском Сквере интеллигентов, на улице Олеся Гончара, 9, установили арт-инсталляцию в форме скамьи под названием "Всему свое время".
Об этом в Facebook сообщил экс-советник министра информационной политики Александр Барабошко.
По его словам, это место в свое время активисты спасли от застройщиков.
"За появление этого арт-объекта благодарен Санченко Александру. Он поддержал нашу реализацию проекта Общественного бюджета в этой локации", - написал Барабошко.
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Стимулом для создания этой скамьи стала встреча с человеком, который искал вдохновение для написания своей первой книги, добавил блогер.
Инсталляцию спроектировал и создал архитектор Роман Литвин. Он видит в этом объекте "прекрасное место для встреч, после которых будут появляться новые книги жизни, написанные вместе".
В Киеве на Андреевском спуске без ведома горожан установили памятник писателю Николаю Гоголю. Никаких анонсов, обсуждений и конкурсов по установлению памятника не было. Фигура создана скульптором Борисом Довганем в 2008 году.
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