Все в снегу: жителей Киевской области поразил "зимний привет"

В понедельник, 26 апреля, Яготинский район Киевской области засыпало снегом.

Снежить на там начало с самого утра, пишет "Главком".

Фото: "Главком"

Температура воздуха достигла отметки + 2℃. Поэтому снег не успевает таять, а тонким слоем лежит на земле.

Отмечается, что местные жители не ожидали в конце апреля увидеть заснеженные пейзажи. Погода потрясла своей непредсказуемостью.

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До конца апреля погода в Украине будет оставаться холодной: возможны ночные заморозки и ежедневные осадки. Украинцев ждут температурные качели.