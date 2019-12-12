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четверг, 12 декабря 2019 17:12

Возвращается легендарное зимнее шоу "Winterra. Легенда сказочного края"
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Возвращается легендарное зимнее шоу "Winterra. Легенда сказочного края"
Фото: winterra.com.ua
Возвращается легендарное зимнее шоу "Winterra. Легенда сказочного края"
Возвращается легендарное зимнее шоу "Winterra. Легенда сказочного края"
Возвращается легендарное зимнее шоу "Winterra. Легенда сказочного края"
Возвращается легендарное зимнее шоу "Winterra. Легенда сказочного края"

Зимнее шоу "Winterra. Легенда сказочного края" покажут в новом для украинского зрителя формате - 5D: актеры будут играть роли и взаимодействовать с залом в пяти плоскостях концерт-холла. На сцене, с обеих сторон зала, среди партера, под потолком. Зрители окажутся в самом эпицентре событий.

Постановку дополнят спецэффектами, графикой и живым вокалом. Увеличат количество хореографических и акробатических номеров. Премьера действа состоится сегодня, 12 декабря.

Актерский состав пополнится акробатами и гимнастами. Однако главные герои, которые полюбили зрители в прошлом сезоне, останутся неизменными. Роль Мороза сыграет ведущий актер театра "КОЛЕСО" Эдуард Кихтенко, старшим братом, который отправится в край Winterra, станет участник многочисленных музыкальных конкурсов и победитель "Славянского базара" Александр Балабанов, а Рассказчиком - харизматичный певец и телеведущий Василий Зверев. Они будут удивлять зрителей актерской игрой, рассказывать историю в песнях, которые для шоу написал Юрий-Юркеш Юрченко.

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Организатором шоу выступила компания StarLight Entertainment, известная постановками "Стражи Грез" и "Дом Таинственных Приключений". В основу "Winterra. Легенда сказочного края" легли 5 D-составляющих: Dобрая история, Dрайвовые танцевальные и акробатические номера, Dивный вокал, что будет звучать вживую, Dрагоценные воспоминания детства и Dейство, которое стоит увидеть.

Билеты уже доступны на официальном сайте: https://winterra.com.ua/kvitki/

Впервые шоу "Winterra. Легенда сказочного кра" было представлено украинский аудитории прошлой зимой. За сезон его увидели более 50 тыс. зрителей. Шоу происходить в Концерт-холле ВДНХ, павильон № 9, на просп. Академика Глушкова, 1. С 12 декабря 2019 до 19 января 2020.

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