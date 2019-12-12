Возвращается легендарное зимнее шоу "Winterra. Легенда сказочного края"

Фото: winterra.com.ua

Зимнее шоу "Winterra. Легенда сказочного края" покажут в новом для украинского зрителя формате - 5D: актеры будут играть роли и взаимодействовать с залом в пяти плоскостях концерт-холла. На сцене, с обеих сторон зала, среди партера, под потолком. Зрители окажутся в самом эпицентре событий.

Постановку дополнят спецэффектами, графикой и живым вокалом. Увеличат количество хореографических и акробатических номеров. Премьера действа состоится сегодня, 12 декабря.

Актерский состав пополнится акробатами и гимнастами. Однако главные герои, которые полюбили зрители в прошлом сезоне, останутся неизменными. Роль Мороза сыграет ведущий актер театра "КОЛЕСО" Эдуард Кихтенко, старшим братом, который отправится в край Winterra, станет участник многочисленных музыкальных конкурсов и победитель "Славянского базара" Александр Балабанов, а Рассказчиком - харизматичный певец и телеведущий Василий Зверев. Они будут удивлять зрителей актерской игрой, рассказывать историю в песнях, которые для шоу написал Юрий-Юркеш Юрченко.

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Организатором шоу выступила компания StarLight Entertainment, известная постановками "Стражи Грез" и "Дом Таинственных Приключений". В основу "Winterra. Легенда сказочного края" легли 5 D-составляющих: Dобрая история, Dрайвовые танцевальные и акробатические номера, Dивный вокал, что будет звучать вживую, Dрагоценные воспоминания детства и Dейство, которое стоит увидеть.

Билеты уже доступны на официальном сайте: https://winterra.com.ua/kvitki/

Впервые шоу "Winterra. Легенда сказочного кра" было представлено украинский аудитории прошлой зимой. За сезон его увидели более 50 тыс. зрителей. Шоу происходить в Концерт-холле ВДНХ, павильон № 9, на просп. Академика Глушкова, 1. С 12 декабря 2019 до 19 января 2020.