Пострадавшим оказался мужчина около 50 лет. ФОТО: АиФ-Украина

В понедельник, 20 декабря, возле киевского моста Метро в Днепр упал мужчина. Об этом говорит пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага, передает Информатор.

Информацию о мужчине в реке спасатели получили около 12:15, говорится в сообщении.

На момент прибытия сотрудников ГСЧС от суши его отделяло почти 300 м. Спасатели смогли пробиться через лед к потерпевшему и в 13:14 вытащить его из воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бешеная крыса покусала человека в центре столицы

Пострадавшим оказался мужчина примерно 50 лет. Сейчас его передали медикам. О состоянии здоровья пострадавшего пока неизвестно.

Салгир, главная река Симферополя аннексированного Крыма, находится в ужасном состоянии. В ее русле плавают пакеты, бутылки и прочий мусор