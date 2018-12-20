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четверг, 20 декабря 2018 14:42

Возле столичного моста Метро человек упал в ледяную воду

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Возле столичного моста Метро человек упал в ледяную воду
Пострадавшим оказался мужчина около 50 лет. ФОТО: АиФ-Украина

В понедельник, 20 декабря, возле киевского моста Метро в Днепр упал мужчина. Об этом говорит пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага, передает Информатор.

Информацию о мужчине в реке спасатели получили около 12:15, говорится в сообщении.

На момент прибытия сотрудников ГСЧС от суши его отделяло почти 300 м. Спасатели смогли пробиться через лед к потерпевшему и в 13:14 вытащить его из воды.

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Пострадавшим оказался мужчина примерно 50 лет. Сейчас его передали медикам. О состоянии здоровья пострадавшего пока неизвестно.

Салгир, главная река Симферополя аннексированного Крыма, находится в ужасном состоянии. В ее русле плавают пакеты, бутылки и прочий мусор

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20
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