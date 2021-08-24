Воздушные гимнасты и огромные шары. Зрелищные фотографии с фестиваля в Киеве

В Киеве прошел фестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия. Я - гражданин".

Событие состоялось на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" на ВДНХ. Одновременно в воздух запустили 15 аэростатов.

На фестивале выступили воздушные акробаты. Их в небо поднимали на шаре. Гостей развлекали певческие и танцевальные группы.

На территории фестиваля работали фуд-корты и киоски с кофе, мороженым, сладкой ватой.

Gazeta.ua подготовила фотоподборку со зрелищного события.

Фото: Лилия Мыцко

На фестивале воздушных шаров ко Дню Государственного Флага Украины установили новый рекорд. Одновременно на 15 аэростатах в небо подняли 30 государственных флагов.