Воздух в столице продолжает быть одним из самых грязных в мире

 
Ексклюзивы
1/5
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 225
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1026
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1323
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 234
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 648
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5139
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 225
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Фото
Все фото
9
3
3
5
28
На улицах Киева массово уничтожают незаконную торговлю
На улицах Киева массово уничтожают незаконную торговлю
Улицу Грушевского заблокировали в обоих направлениях
Улицу Грушевского заблокировали в обоих направлениях
Вырваться невозможно: режиссер из Европы покупал украинок для съемок в порно
Вырваться невозможно: режиссер из Европы покупал украинок для съемок в порно
Наркотрафик в исправительной колонии под Киевом наладили через стены
Наркотрафик в исправительной колонии под Киевом наладили через стены
Над Киевом летали гигантские воздушные шары - впечатляющие фото
Над Киевом летали гигантские воздушные шары - впечатляющие фото
Видео
Все видео
"Налоговый майдан" перешел в столкновения с силовиками
"Налоговый майдан" перешел в столкновения с силовиками
В Киеве на мосту не разминулись 6 машин
В Киеве на мосту не разминулись 6 машин
"Почему ты забираешь мою машину?" Пьяная водительница устроила дебош в центре города
"Почему ты забираешь мою машину?" Пьяная водительница устроила дебош в центре города
В Киеве установят 2-й "Япомогабокс" для помощи бездомным животным
В Киеве установят 2-й "Япомогабокс" для помощи бездомным животным
Водитель маршрутки сломал пассажиру ногу
Водитель маршрутки сломал пассажиру ногу
Интервью
1/5
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Просмотров: 423
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 648
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 288
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 486
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5139
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 декабря 2020
Просмотров: 378
Не оглядатися
Я ніколи не знав Марію Пилипенко з Мошурова поблизу Тального. А коли став редактором районної газети, Марію Титівну підвіз машиною її син. ...
пятница, 04 декабря 2020 13:17

Воздух в столице продолжает быть одним из самых грязных в мире

  Комментировать
Воздух в столице продолжает быть одним из самых грязных в мире
Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения". Фото: pixabay

В Киеве 4 декабря зафиксировали один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире.

Об этом свидетельствуют данные портала Iqair, отслеживающего уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени, передает "Укрінформ".

На 11:30 город был на 12 месте в рейтинге, возглавляет список Дели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали основную причину загрязнения воздуха в Киеве

Индекс Киева составляет 151 при норме 50. Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения".

При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также избегать спортивных занятий под открытым небом.

Один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире зафиксировали в Киеве 30 ноября. Об этом свидетельствуют данные портала Iqair, которий отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Воздух в столице продолжает быть одним из самых грязных в мире». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
декабря

Родился основатель крупнейшего производителя бензиновых двигателей

"Сын, я все еще продолжаю тебя ждать" - 16 человек погибли в пожаре

Французы молятся за украинский народ

Черновола избрали председателем украинской партии

Появилась первая универсальная кредитная карта

Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать сегодня

Украинские и белорусские области разделили по-новому

Журналист просидел 6,5 лет в заложниках

Монарх отменил инквизицию

Металлические крыши срывало и уносило со скоростью до 300 км/ч

"У полиции и прокуратуры были липовые подозреваемые": новые факты о трагедии в Княжичах

Самое читаемое
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
6
 Просмотров: 17361
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
8
 Просмотров: 11232
&quot;Муж изменил мне с кумой. Беременной выгнал из квартиры&quot;
"Муж изменил мне с кумой. Беременной выгнал из квартиры" Просмотров: 9972
Бывшие &quot;беркутовцы&quot; служат режиму Лукашенко
Бывшие "беркутовцы" служат режиму Лукашенко Просмотров: 7722
&quot;Саши и Жени больше нет&quot; - показали фото 13-летних братьев, погибших в ДТП
"Саши и Жени больше нет" - показали фото 13-летних братьев, погибших в ДТП
3
 Просмотров: 5985
Новости Киева
Соvid-19 в Киеве: какой район в лидерах по количеству инфицированных
Соvid-19 в Киеве: какой район в лидерах по количеству инфицированных Просмотров: 90
"Налоговый майдан" перешел в столкновения с силовиками
"Налоговый майдан" перешел в столкновения с силовиками
 Просмотров: 423
На улицах Киева массово уничтожают незаконную торговлю
На улицах Киева массово уничтожают незаконную торговлю
9
 Просмотров: 639
Улицу Грушевского заблокировали в обоих направлениях
Улицу Грушевского заблокировали в обоих направлениях
3
 Просмотров: 360
Пандемия: сколько времени нужно Украине на восстановление туристической сферы
Пандемия: сколько времени нужно Украине на восстановление туристической сферы Просмотров: 81
Больше всего комментируют
9
На скандальной гей-вечеринке "засветился" дипломат из Эстонии
6
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
4
Експеримент
3
Заместителю Ермака готовили подозрение. Венедиктова помешала
3
Укрборонпром закроют - новый гендиректор
Голосов: 6361
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть