Воздух в столице продолжает быть одним из самых грязных в мире

Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения". Фото: pixabay

В Киеве 4 декабря зафиксировали один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире.

Об этом свидетельствуют данные портала Iqair, отслеживающего уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени, передает "Укрінформ".

На 11:30 город был на 12 месте в рейтинге, возглавляет список Дели.

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Индекс Киева составляет 151 при норме 50. Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения".

При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также избегать спортивных занятий под открытым небом.

Один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире зафиксировали в Киеве 30 ноября. Об этом свидетельствуют данные портала Iqair, которий отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.