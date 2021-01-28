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четверг, 28 января 2021 12:39

Волшебная зима в столичном ботсаду - яркие фото
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Столичный ботанический сад им. Гришко очаровывает зимними пейзажами
Фото: facebook.com/nbg.kiev.ua
Столичный ботанический сад им. Гришко очаровывает зимними пейзажами
Столичный ботанический сад им. Гришко очаровывает зимними пейзажами
Столичный ботанический сад им. Гришко очаровывает зимними пейзажами
Столичный ботанический сад им. Гришко очаровывает зимними пейзажами

В январе погода радует украинцев умеренными морозами и снегопадами. Природа вокруг становится белой и напоминает новогодние сказки.

Невероятной зимней красотой может похвастаться Национальный ботанический сад им. Николая Гришко в Киеве. Фото работники разместили на странице парка в Facebook.

На снимках видно, что в саду никого. Растения и тропы покрылись рыхлым снегом. Особенно атмосферно выглядит Выдубицкий монастырь в окружении больших елей. Работники сада говорят, что именно такой была задумка проекта ландшафтного архитектора Леонида Рубцова.

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В общем Национальный ботанический сад им. Николая Гришко приветствует киевлян и гостей столицы уже 86 год. По разнообразию коллекций живых растений, масштабам территории, уровню научных исследований, занимает одно из ведущих мест среди крупнейших ботанических садов Европы. А изюминкой столичного сада является сиреневая аллея.

В Национальном ботаническом саду им. Николая Гришко зацвела эрика травянистая, хотя должна цвести в феврале. Внешне растение похоже на вереск обыкновенный. Отличается разве что более ярким и пышным цветением. Естественный ареал этого карликового вечнозеленого кустарника - альпийские регионы Европы

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