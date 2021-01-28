Волшебная зима в столичном ботсаду - яркие фото

Фото: facebook.com/nbg.kiev.ua

В январе погода радует украинцев умеренными морозами и снегопадами. Природа вокруг становится белой и напоминает новогодние сказки.

Невероятной зимней красотой может похвастаться Национальный ботанический сад им. Николая Гришко в Киеве. Фото работники разместили на странице парка в Facebook.

На снимках видно, что в саду никого. Растения и тропы покрылись рыхлым снегом. Особенно атмосферно выглядит Выдубицкий монастырь в окружении больших елей. Работники сада говорят, что именно такой была задумка проекта ландшафтного архитектора Леонида Рубцова.

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В общем Национальный ботанический сад им. Николая Гришко приветствует киевлян и гостей столицы уже 86 год. По разнообразию коллекций живых растений, масштабам территории, уровню научных исследований, занимает одно из ведущих мест среди крупнейших ботанических садов Европы. А изюминкой столичного сада является сиреневая аллея.

В Национальном ботаническом саду им. Николая Гришко зацвела эрика травянистая, хотя должна цвести в феврале. Внешне растение похоже на вереск обыкновенный. Отличается разве что более ярким и пышным цветением. Естественный ареал этого карликового вечнозеленого кустарника - альпийские регионы Европы