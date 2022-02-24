Война в Украине: голливудский актер прибыл в Киев и пошел в Офис президента

Шон Пенн снимает документальный фильм об Украине. Фото: @pressjfo.news

В Киев прибыл американский актер и кинорежиссер, лауреат премии "Оскар" Шон Пенн.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Режиссер специально приехал, чтобы как документалист зафиксировать все происходящие в Украине события и донести миру правду о вторжении России в нашу страну. Шон Пенн сегодня среди тех, кто поддерживает Украину в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что утром 24 февраля режиссер побывал в Офисе президента и посетил пресс-брифинг советника главы ОП Михаила Подоляка и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

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"Он разговаривал с журналистами, с нашими военными, видел, как мы защищаем нашу страну".

Шон Пенн демонстрирует мужество, которого не хватает многим другим, в частности, западным политикам. Чем больше сейчас в нашей стране таких людей, настоящих друзей Украины, которые поддерживают борьбу за свободу, тем быстрее можно будет остановить вероломное нападение России", - подчеркнули в ОП.

Шон Пен приезжал в Украину в ноябре 2021 года. В рамках подготовки документального фильма он побывал в Приазовье и пообщался с украинскими военными. Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. По всей Украине ввели военное положение. Более 40 украинских военных погибли, оказывая сопротивление российскому врагу. Есть погибшие среди гражданского населения, в частности дети.