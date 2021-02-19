Водители показали "мастер-класс" с парковки - смешные фото

В Киеве на ул. Харьковское шоссе, 19-А очевидцы заметили "оригинально" запаркованную машину. Внедорожник водитель припарковал на снежном сугробе.

Соответствующее фото распространили в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Автор: dtp.kiev.ua Водитель поставил внедорожник "на дыбы"

На фотографии видно, как машина буквально повисла на сугробе, выехав на него передними колесами.

Продемонстрировал "мастер-класс" с парковки и водитель Mazda.

Автор: dtp.kiev.ua "Это новые тележки", - иронично прокомментировал фото комментатор

Возле супермаркета на ул. Радунской, 40 он припарковал машину под навесом, предназначенным для хранения магазинных тележек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестные облепили фекалиями автомобиль "героя парковки"

В Киеве на Подоле водитель, нарушивший ПДД, лег под колеса эвакуатора, чтобы его авто не забрали.