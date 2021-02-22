Водитель, убивший пешехода в центре Киева, нашел оправдание

Если вину докажут, мужчине грозит от 7 до 10 лет заключения. Фото: скриншот с видео ТСН

Гражданин Азербайджана Азизли Абдулла Оглы, который смертельно ударил пешехода, утверждает, что убивать не хотел.

Но родственники погибшего не верят и хотят справедливости, пишет ТСН.

"Я просто хотел напугать. Я не думал, что так произойдет. Я честно не хотел его убивать", - сказал подозреваемый в зале суда.

На суде, где иностранцу выбирали меру пресечения, была дочь погибшего Полина. О том, что случилось с папой, она узнала случайно из новостей.

Подозреваемый живет в столице около года. Имеет временный вид на жительство, поскольку женат на украинке. Работает таксистом. В тот день вез пассажира. Затормозил перед зеброй, пропуская пешехода. А прохожему что-то не понравилось и тот начал ругаться. Водитель не выдержал и ударил. А поехал, потому что был в состоянии аффекта. Что пешеход погиб, таксист узнал только когда его задержали полицейские, утверждает он.

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Свидетельство мужа в слезах слушала жена Мадина.

"Он работает без выходных. Он никогда ни с кем не дрался. Он не жесток. Он добрый человек. Мы готовы помочь его (погибшего. - Gazeta.ua) семье, сделать все что угодно", - сказала она.

Следующие 2 месяца Оглы проведет под стражей. За содеянное ему грозит от 7 до 10 лет заключения.

Речь идет о трагедии, которая произошла 19 февраля в центре Киева. Возле театра им. Ивана Франко водитель Hyundai Sonata ударом руки убил 52-летнего киевлянина Владислава Корниенко, который шел по пешеходному переходу. На обнародованном видео видно, как пешеход, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения шел по зебре, но обернулся и что-то сказал водителю. Последний вышел и ударил пешехода. Он скончался на месте. Преступником оказался гражданин Азербайджана 1994 года рождения. Его задержали в течение часа. Для этого ввели план "Перехват".