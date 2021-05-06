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четверг, 06 мая 2021 09:33

Водитель "смел" пешехода и оставил истекать кровью
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Под Киевом на Столичном шоссе автомобиль сбил мужчину и скрылся с места ДТП. Авария произошла недалеко от Конча-Заспы.

Об этом в Facebook информирует сообщество dtp.kiev.ua.

Фото: dtp.kiev.ua

"На месте остались элементы зеркала авто, по которым патрульные определили, что это белый Renault", - говорится в посте.

По предварительной информации, пострадавший получил множественные травмы, потерял много крови. Его госпитализировали в 17-ю больницу.

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По словам родственников, мужчина исчез утром. Сын уехал на поиски, но нашел его уже после того, как произошло ДТП.

Правоохранители ищут автомобиль, который сбил потерпевшего.

На Львовщине в ДТП погиб 30-летний водитель Volkswagen Passat. Его во время столкновения прошил металлический отбойник. Авария произошла на автодороге Киев - Чоп возле села Деревач Пустомытовского района.

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Дата
06
мая

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