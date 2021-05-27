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четверг, 27 мая 2021 17:49

Водитель Porsсhe Cayenne припарковался на халяву и поплатился за это

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В Киеве водитель бесплатно припарковался на коммунальной парковке, за что заплатит штраф в 20 раз больше цены парковки.

Об этом в Facebook рассказал Александр Гречко.

Автор: Александр Гречко
  В Киеве водителю Porsche Cayenne прилетело за хамскую парковку
В Киеве водителю Porsche Cayenne прилетело за хамскую парковку

"Водитель Porsсhe Cayenne бесплатно припарковался на коммунальном паркоместе, где стоимость часа пребывания стоит 7 гривен. А штраф налагается в 20 кратном размере. Соответственно за неоплаченную парковку водителю выписали штраф на 140 гривен", - написал Гречко.

Он добавил, что инспекция по парковке проводит такие проверки уже несколько недель, и этому очень не рады так называемые черные парковщики, поскольку в случае штрафа водителю им прийдется вернуть "чаевые" назад.

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Официально оплата парковки происходит через приложение "Киев Цифровой". В нем за несколько минут можно оплатить почасовую парковку или купить месячный абонемент за 630 грн.

"Если водитель заплатил какие-то "чаевые" нелегальному парковщику, есть все равно велик риск получить штраф. Потому что инспекторы по парковке не видят официальной оплаты в системе, спокойно выписывают штраф и идут к следующему авто", - пояснил Гречко.

В Киеве на Подоле водитель, нарушивший ПДД, лег под колеса эвакуатора, чтобы его автомобиль не забрали.

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Дата
27
мая

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