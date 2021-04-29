Водитель эвакуатора "наплевал" на ПДД и угрожал сломать пальцы

 
Ексклюзивы
1/5
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 324
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 324
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Просмотров: 252
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Просмотров: 648
Май удивит погодой
Май удивит погодой
Просмотров: 963
Летом газ для населения не подешевеет
Летом газ для населения не подешевеет
4 Просмотров: 576
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Просмотров: 360
Как подготовиться к ВНО за месяц
Как подготовиться к ВНО за месяц
Просмотров: 90
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Просмотров: 774
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Просмотров: 225
Фото
Все фото
3
5
4
5
3
В Киеве под застройку уничтожают вековые дубы: фото вырубки
В Киеве под застройку уничтожают вековые дубы: фото вырубки
Розово-белый партер: в Киеве зацвели уникальные тюльпаны
Розово-белый партер: в Киеве зацвели уникальные тюльпаны
Обливали кровью и угрожали убийством: банда терроризировала адвоката
Обливали кровью и угрожали убийством: банда терроризировала адвоката
Посол Нидерландов сделал украинским врачам весенний подарок
Посол Нидерландов сделал украинским врачам весенний подарок
Обезглавленное тело в сумке: установили жертву и подозреваемого
Обезглавленное тело в сумке: установили жертву и подозреваемого
Видео
Все видео
Неадекват возле McDonald's размахивал пистолетом, в кармане была граната
Неадекват возле McDonald's размахивал пистолетом, в кармане была граната
Водитель эвакуатора "наплевал" на ПДД и угрожал сломать пальцы
Водитель эвакуатора "наплевал" на ПДД и угрожал сломать пальцы
Бойцовская собака загрызла чихуахуа на глазах у прохожих (18+)
Бойцовская собака загрызла чихуахуа на глазах у прохожих (18+)
16-летний парень вырезал всю семью: все, что известно о кровавой расправе
16-летний парень вырезал всю семью: все, что известно о кровавой расправе
Машина с водителем в обмороке вылетела на встречную полосу: кадры столкновения
Машина с водителем в обмороке вылетела на встречную полосу: кадры столкновения
Интервью
1/5
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 324
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 324
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 1116
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 954
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1971
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 216
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
четверг, 29 апреля 2021 09:39

Водитель эвакуатора "наплевал" на ПДД и угрожал сломать пальцы

  Комментировать
Водитель эвакуатора &quot;наплевал&quot; на ПДД и угрожал сломать пальцы
В Киеве водитель эвакуатора припарковался в запрещенном месте. Фото: скриншот с видео

В Киеве водитель эвакуатора припарковался в неположенном месте и агрессивно отреагировал на замечание. Инцидент произошел 28 апреля.

Об этом сообщили в Telegram KIEVMAP.

"Я сейчас выйду и поломаю пальцы, телефон, разобью тебе голову об этот эвакуатор и ты уйдешь отсюда нах*й", – угрожал водитель.

Отмечается, что водитель припарковал машину-эвакуатор под знаком "стоянка запрещена".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После ослабления карантина в Киеве водителей ждет "парковочный сюрприз"

Мужчина был крайне возмущен съемкой и даже хотел перейти к более решительным действиям.

"Но почти сразу же был возмущен второй раз уже тем, что его намерения скорей всего столкнуться с действием газового баллона. Сотрудники полиции, находившиеся в 200 метрах от места событий, сослались на занятость и посоветовала обратиться на линию 102", — добавили в посте.

В Киеве на Подоле водитель, нарушивший ПДД, лег под колеса эвакуатора, чтобы его автомобиль не забрали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Водитель эвакуатора "наплевал" на ПДД и угрожал сломать пальцы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
апреля

Оправдание белых полицейских, избивших чернокожего, вылилось в погромы

Запустили троллейбусную линию

От землетрясения на Кавказе погибли 270 человек

Свадьба принца смотрело около двух миллиардов зрителей

В Карпатах произошел ожесточенный бой

Самое читаемое
Жена Dzidzio назвала причины развода
Жена Dzidzio назвала причины развода
10
 Просмотров: 11466
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
4
 Просмотров: 7551
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
 Просмотров: 6939
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото Просмотров: 6509
Женщина голышом покоряет скалы
Женщина голышом покоряет скалы
3
 Просмотров: 5895
Новости Киева
Когда заработает речной вокзал в Киеве
Когда заработает речной вокзал в Киеве Просмотров: 27
Неадекват возле McDonald's размахивал пистолетом, в кармане была граната
Неадекват возле McDonald's размахивал пистолетом, в кармане была граната
 Просмотров: 108
В Киеве под застройку уничтожают вековые дубы: фото вырубки
В Киеве под застройку уничтожают вековые дубы: фото вырубки
3
 Просмотров: 216
Дед 16-летнего подростка, который зарезал свою семью, хочет отомстить внуку
Дед 16-летнего подростка, который зарезал свою семью, хочет отомстить внуку Просмотров: 1116
С 16-летним, который вырезал свою семью, провели следственный эксперимент
С 16-летним, который вырезал свою семью, провели следственный эксперимент
 Просмотров: 702
Больше всего комментируют
5
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
4
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
4
Летом газ для населения не подешевеет
3
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
2
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
Голосов: 6731
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть