Водитель эвакуатора "наплевал" на ПДД и угрожал сломать пальцы

В Киеве водитель эвакуатора припарковался в неположенном месте и агрессивно отреагировал на замечание. Инцидент произошел 28 апреля.
Об этом сообщили в Telegram KIEVMAP.
"Я сейчас выйду и поломаю пальцы, телефон, разобью тебе голову об этот эвакуатор и ты уйдешь отсюда нах*й", – угрожал водитель.
Отмечается, что водитель припарковал машину-эвакуатор под знаком "стоянка запрещена".
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Мужчина был крайне возмущен съемкой и даже хотел перейти к более решительным действиям.
"Но почти сразу же был возмущен второй раз уже тем, что его намерения скорей всего столкнуться с действием газового баллона. Сотрудники полиции, находившиеся в 200 метрах от места событий, сослались на занятость и посоветовала обратиться на линию 102", — добавили в посте.
В Киеве на Подоле водитель, нарушивший ПДД, лег под колеса эвакуатора, чтобы его автомобиль не забрали.
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