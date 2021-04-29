Водитель эвакуатора "наплевал" на ПДД и угрожал сломать пальцы

В Киеве водитель эвакуатора припарковался в запрещенном месте. Фото: скриншот с видео

В Киеве водитель эвакуатора припарковался в неположенном месте и агрессивно отреагировал на замечание. Инцидент произошел 28 апреля.

Об этом сообщили в Telegram KIEVMAP.

"Я сейчас выйду и поломаю пальцы, телефон, разобью тебе голову об этот эвакуатор и ты уйдешь отсюда нах*й", – угрожал водитель.

Отмечается, что водитель припарковал машину-эвакуатор под знаком "стоянка запрещена".

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Мужчина был крайне возмущен съемкой и даже хотел перейти к более решительным действиям.

"Но почти сразу же был возмущен второй раз уже тем, что его намерения скорей всего столкнуться с действием газового баллона. Сотрудники полиции, находившиеся в 200 метрах от места событий, сослались на занятость и посоветовала обратиться на линию 102", — добавили в посте.

В Киеве на Подоле водитель, нарушивший ПДД, лег под колеса эвакуатора, чтобы его автомобиль не забрали.