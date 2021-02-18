Водитель автобуса разъезжал Киевом навеселе

На горе-водія патрульні склали протокол. Фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве 60-летний водитель автобуса "Богдан" ездил в нетрезвом состоянии. Инспекторы остановили его на Кольцевой дороге.

О водителе, который нарушает ПДР, сообщил полиции неравнодушный гражданин 17 февраля около 6:00.

"На момент остановки автобуса пассажиров в салоне не было. За рулем находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался", - говорится в сообщении.

На мужчину патрульные составили протокол и сообщили о происшествии коллегам из отдела безопасности дорожного движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вставная челюсть и ключи от ВМW: необычные потери в столичном транспорте

В Дарницком районе Киева на парковке мужчина "под кайфом" совершил ДТП - въехал в автомобиль Муниципальной охраны. Вел себя странно: снимал носки и надевал их снова.