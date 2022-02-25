Власти просят киевлян проверить крыши многоэтажек

Метка оккупантов, которую нужно маскировать. Она может быть другого цвета. Фото: ukrinform.ua

Жителей многоэтажек власти Киева призвали срочно проверить крыши домов на наличие вражеских меток.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"В случае если будут обнаружены какие-то отметки – просим засыпать их землей или чем-то накрыть", - призвали в ведомстве.

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Эти метки артиллерия оккупантов использует как мишень, поэтому очень важно их замаскировать. После этого надежно запереть крышу.

Метки оккупантов светоотражающие, поэтому они видны даже ночью.

Оккупанты устанавливают также на земле специальные маяки для наведения ракет. Их нужно ломать, маскировать и сообщать о таких "находках" в Национальную полицию Украины, говорится в сообщении на фейсбук-странице Отделения полиции 2 Ровенского РУП ГУНП в Ровенской области.