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вторник, 24 июля 2018 09:56

Власти киевской области игнорируют проблемы села Подгорцы

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23 июля 2018 г. под зданием Киевской областной государственной администрации состоялся очередной пикет активистов и жителей села Подгорцы. Никто из чиновников, за несколько месяцев, так и не удосужился вникнуть в суть проблемы застройки села Подгорцы.

  Жители села Подгорцы пикетировали Киевскую областную государственную администрацию
Жители села Подгорцы пикетировали Киевскую областную государственную администрацию

Как утверждают жители, полученное разрешение на противозаконную стройку в ближайшем будущем будет иметь тяжелые последствия: социальную и экологическую катастрофы. Активисты и жители села не в первый раз устраивают пикеты, стараясь привлечь внимание чиновников и общественности, но какой-либо реакции по прежнему нет. За несколько недель так и не удалось попасть на прием к губернатору Александру Горгану, первому заму Андрею Анисимову и исполняющему обязанности департамента по архитектуре Дмитрию Лыкову.

Активисты уверяют, что полное игнорирование заставило пойти на крайние меры, а именно в одной из акций активисты перекрывали Днепровское шоссе.

Отправленные официальные запросы в Киевскую ОГА, Обуховскую РГА, генеральную прокуратуру Украины, Министерство экологии и природных ресурсов Украины, Министерство охраны здоровья Украины, Министерство образования и науки Украины не нашли на данный момент должного отклика среди чиновников.

По словам жителей, они рассчитывали на быстрое и бесконфликтное решение всех вопросов, но так и остались незамеченными чиновниками, ответственными за надзор над архитектурой и строительством. Громада требует подробного рассмотрения дела, отмены изменений в Генеральном плане села Подгорцы, установить законность действий сельского головы Кравченко С.С., проверить наличие коррупции между участниками противозаконного изменения Генплана.

  Жители села Подгорцы пикетировали Киевскую областную государственную администрацию
Жители села Подгорцы пикетировали Киевскую областную государственную администрацию
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