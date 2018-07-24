Власти киевской области игнорируют проблемы села Подгорцы

23 июля 2018 г. под зданием Киевской областной государственной администрации состоялся очередной пикет активистов и жителей села Подгорцы. Никто из чиновников, за несколько месяцев, так и не удосужился вникнуть в суть проблемы застройки села Подгорцы.

Жители села Подгорцы пикетировали Киевскую областную государственную администрацию

Как утверждают жители, полученное разрешение на противозаконную стройку в ближайшем будущем будет иметь тяжелые последствия: социальную и экологическую катастрофы. Активисты и жители села не в первый раз устраивают пикеты, стараясь привлечь внимание чиновников и общественности, но какой-либо реакции по прежнему нет. За несколько недель так и не удалось попасть на прием к губернатору Александру Горгану, первому заму Андрею Анисимову и исполняющему обязанности департамента по архитектуре Дмитрию Лыкову.

Активисты уверяют, что полное игнорирование заставило пойти на крайние меры, а именно в одной из акций активисты перекрывали Днепровское шоссе.

Отправленные официальные запросы в Киевскую ОГА, Обуховскую РГА, генеральную прокуратуру Украины, Министерство экологии и природных ресурсов Украины, Министерство охраны здоровья Украины, Министерство образования и науки Украины не нашли на данный момент должного отклика среди чиновников.

По словам жителей, они рассчитывали на быстрое и бесконфликтное решение всех вопросов, но так и остались незамеченными чиновниками, ответственными за надзор над архитектурой и строительством. Громада требует подробного рассмотрения дела, отмены изменений в Генеральном плане села Подгорцы, установить законность действий сельского головы Кравченко С.С., проверить наличие коррупции между участниками противозаконного изменения Генплана.

Жители села Подгорцы пикетировали Киевскую областную государственную администрацию