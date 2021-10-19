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среда, 20 октября 2021 02:52

"VIP-места для самых умных": коммунальщики проучили наглых "героев парковки"

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&quot;VIP-места для самых умных&quot;: коммунальщики проучили наглых &quot;героев парковки&quot;
Коммунальщики проучили "героев парковки". Фото: t.me/XYKYIV

В Киеве коммунальщики проучили водителей, которые припарковали машины на газоне. "Героев парковки" просто "отрезали" от магистрали.

Соответствующее фото распространил "Ху**ый Киев" в Telegram.

Где именно это произошло, авторы поста не указали.

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"VIP-места для самых умных. Коммунальщики решили проучить нарушителей и сделали ров для прокладки сети. Теперь водителям нужно решить головоломку перед тем, как выбраться на дорогу", - говорится в gjcnt.

На такие действия коммунальщиков пользователи сети отреагировали преимущественно положительно. Мол, все правильно сделали.

В Киеве коммунальные службы не могли завершить укладку асфальта из-за "героя парковки". Поэтому дорожное покрытие положили вокруг машины.

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