Весом с 5-летнего ребенка: на Киевщине нашли гигантский гриб

В селе Дрозды Киевской области нашли гриб-дождевик весом 17 750 г.
"Мы считаем, что этот гриб - самый большой из найденных в Украине", - рассказала Галина Позняк в ТСН.
В Национальном реестре рекордов Украины сообщили, что слышали об этом, но рекорд не регистрировали.
"Заявка на такую регистрацию не поступала", - сказала глава реестра Лана Ветрова. При этом в организации отметили, что ранее зафиксированные грибы-рекордсмены были меньших размеров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каждый раз попадаются ядовитые экземпляры: где можно проверить грибы, чтобы не умереть
В июне сеть удивили грибы, которые проросли под сиденьем в поезде Укрзализницы Кременчуг - Ворохта.
Комментарии