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понедельник, 23 июля 2018 12:44

Весом с 5-летнего ребенка: на Киевщине нашли гигантский гриб

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В селе Дрозды Киевской области нашли гриб-дождевик весом 17 750 г.

"Мы считаем, что этот гриб - самый большой из найденных в Украине", - рассказала Галина Позняк в ТСН.

В Национальном реестре рекордов Украины сообщили, что слышали об этом, но рекорд не регистрировали.

"Заявка на такую регистрацию не поступала", - сказала глава реестра Лана Ветрова. При этом в организации отметили, что ранее зафиксированные грибы-рекордсмены были меньших размеров.

Автор: ТСН
  Его нашли 20 июля
Его нашли 20 июля
Автор: ТСН
  Гриб весит почти 18 килограммов
Гриб весит почти 18 килограммов

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В июне сеть удивили грибы, которые проросли под сиденьем в поезде Укрзализницы Кременчуг - Ворохта.

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Дата
23
июля

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