Велодень: какие улицы Киева перекроют

Завтра в Киеве пройдет Велодень. Фото: "Радио Свобода"

1 июня в Киеве состоится Всеукраинский велодень.

На время мероприятий ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба КГГА.

Празднование начнется в 10.00 на Софийской площади. Организаторы ожидают 10 тыс. участников.

Движение автотранспорта полностью ограничат на участках:

С 10.30 до 13.00: Почтовая пл. - Владимирский спуск - Европейская пл. - ул. Крещатик;

С 10.30 до 12.30: Софийская пл. - ул. Владимирская - ул. Большая Житомирская - Михайловская пл. - Софийская пл. - ул. Михайловская - Майдан Незалежности - ул. Крещатик - Владимирской спуск - Почтовая пл.

Объезд организован по следующей схеме: Вознесенский спуск в направлении Подола; ул. Ярославов Вал, ул. Бульварно-Кудрявская в направлении Бессарабской площади и бульвара Шевченко.

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С 11.20 до 13.30 будет ограничено движение автотранспорта без полного перекрытия и выделено правую полосу для проезда велосипедистов по маршруту: Почтовая пл. - ул. Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - ул. Набережно-Рыбальская - Северный мост - ул. Трухановская - парк Муромец.

Крещатик планируют закрыть для движения транспорта в связи с проведением мероприятий ко Дню защиты детей с 8.00 до 19.00.

В рамках Велодня тысячи людей, независимо от возраста и стиля катания, проезжают по центральным улицам городов и поселков Украины для того, чтобы привлечь внимание к здоровому и активному образу жизни и пониманию с водителями на дорогах. Массовость акции демонстрирует необходимость создания качественной велосипедной инфраструктуры и безопасных условий для велосипедистов на улицах наших городов.