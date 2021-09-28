Вечные пробки: эстакаду Южного моста надолго перекроют

Со 2 октября по 15 декабря на эстакаде Южного моста Киева ограничат движение транспорта. Все из-за ремонта опор с заменой деформационных швов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Автор: КК "Киевавтодор" На Южном мостовом переходе 46 деформационных швов. 28 уже заменили, 18 - осталось заменить

"Со 2 октября начинаются работы на проезжей части в направлении левого берега. Продолжится ремонт до середины декабря. За это время запланирована замена четырех - шести деформационных швов. Работа будет сразу на нескольких швах, чтобы быстрее закончить замену мостовых элементов", - говорится в сообщении.

Во время работ движение на эстакаде ограничат частично.

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Южный мост частично закрыли на ремонт в конце августа. Причиной стало аварийное состояние деформационных швов переправы, из-за чего водители были вынуждены тратить больше времени на дорогу. До сих пор работы продолжались под проезжей частью. Дорожники сняли поврежденное покрытие, очистили так называемую ортотропную плиту, обустроили новую гидроизоляцию и застелили асфальтом. В общем обновили 2776 кв. м покрытия.