Вечером могут закрыть три станции столичного метро

Станции возле НСК "Олимпийский" могут закрыть. Фото: УП

В субботу вечером могут ограничить на вход станции столичного метрополитена Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.

"24 июля в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Ингулец" (пгт Петрово), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Так, после завершения игры возможно закрытие на вход станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении метро.

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"Киевский метрополитен" сообщил, что такой механизм применили во избежание массового скопления пассажиров на платформах.

В прошлом году в столичной подземке зафиксировали 57 грубых нарушений пассажирами правил пользования метро. Большинство из них - "зацеперы", которые пытались проехать между вагонами или на них. Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.