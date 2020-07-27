Вечерний "рейд" - Кличко рассказал, как задержал 2 вандалов

Виталий Кличко провел с "художниками" воспитательную беседу. Фото: bigkyiv.com.ua

Мэр Киева Виталий Кличко, гуляя по центру вечерней столицы, задержал 2 мужчин, которые рисовали граффити на стенах дома.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Кличко провел с ними воспитательную беседу и вызвал полицейских. Задержать удалось только одного нарушителя, другой сбежал.

Интересно, что мэр Киева не придал значения именно содержанию написанного - фразе White Lives Matter.

Она является аналогом сторонников белого расизма на лозунг Black Lives Matter, что приобрело особое значение после масштабных протестов в Америке, вызванных убийством Джорда Флойда.





На защиту исполнителей граффити сразу встал Сергей Бондарь, руководитель подразделения "Муниципального дозора", опубликовав соответствующее обращение на собственной Facebook-странице.

"Хотелось бы, чтобы Вы пересмотрели эту ситуацию. Под другим ракурсом. Обоих знаю много лет. С лучшей стороны. Один прошел войну. Ему удалось от Вас убежать. Другой - Синица Ярослав. Ранен на Майдане. Ему титушки разнесли полголовы", - отмечает Бондарь.

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Служба безопасности Украины усилила меры безопасности в Киеве. Соответствующее решение приняли после недавнего захвата заложников в Луцке.