Вакарчук посвятил песню крымским татарам

Вакарчук сравнил украинский и крымских татар. Фото: ukrinform.ua

Во время концерта "океан не мовчит" на ВДНХ Святослав Вакарчук исполнил песню "Когда тебе трудно", которую посвятил крымским татарам.

Лидер группы сравнил судьбы украинского и крымско-татарского народа, сообщает Укринформ.

"Судьбы у нас, украинский и крымских татар, очень похожи. Нас всегда хотели поставить в рамки. Их депортировали в Среднюю Азию, а они вернулись обратно на Родину и продолжают развивать свою культуру. Сегодня во вновь аннексирована Россией Крыма мы видим как повторяется история. Я хочу искренне пожелать и крымским татарам, и Украинская выдержки, быть всем вместе. Потому что вместе мы обязательно победим, вернемся на родную землю и вместе построим прекрасную страну", - сказал Вакарчук.

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После этого он исполнил песню, посвященную борьбе крымских татар за независимость.

"Эта песня посвящается борьбе за общую семью, великую страну, в которой живут и крымские татары, и украинцы и другие нации. И нам никогда не победить", - сказал Вакарчук и спел песню.

Культура крымских татар была уникальным историческим явлением. Но в 1920-х они попали под течение массовой борьбы с религией в Советском Союзе. Закрылись почти все культовые сооружения. Но произошло культурное возрождение. Появились фотографии, которые показали жизнь татар в Крыму в 1920-х годах.