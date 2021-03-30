В жуткой аварии с катафалком погибла семья

В Киеве на Новоирпенской трассе бус ритуальной службы с покойником внутри столкнулся с "Москвичом". Жуткое ДТП произошло 29 марта около 16:00.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Фото: скрингот с видео

Известно, что катафалк двигался в сторону Ирпеня, а легковушка - в сторону Киева. В результате столкновения Renault перевернулся на бок, у "Москвича" оторвало крышу, пишет "Информатор".

В салоне автобуса находились водитель и пассажир. Они были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому не пострадали. Гроб с покойником вскоре перегрузили и увезли.

За рулем "Москвича" был спасатель ГСЧС в Киевской области, младший сержант службы гражданской защиты 40-летний Дмитрий Талимончак. Его жена умерла в реанимации, информирует Facebook-сообщество dtp.kiev.ua.

"Все трое в "Москвиче" погибли. Муж и сын на месте, жена сегодня утром. У них остались 2 несовершеннолетних детей. Мы просим связаться с нами родственников для организации помощи детям - 0(93) 771 33 33", - говорится в посте.

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