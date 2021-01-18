В заброшенном микроавтобусе нашли мертвым иностранца

Погибший - гражданин Индии, работавший дворником в одном из местных ЖЭКов Фото: [email protected]

В Киеве в Святошинском районе нашли тело мужчины.

Погибший - гражданин Индии, работавший дворником в одном из местных ЖЭКов, передает obozrevatel со ссылкой на собственные источники.

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Иностранец не был официально устроен в коммунальном предприятии. Мужчину несколько дней назад госпитализировали в больницу - оттуда он скрылся в неизвестном направлении. Тело нашли в заброшенном микроавтобусе возле детской площадки одного из домов на ул. Героев Космоса.

В полиции по факту смерти мужчины открыли уголовное производство. Обстоятельства выясняются.

За селом Любимовка под Киевом в собственном авто Chrysler 200 нашли застреленным киевлянина 30-летнего Александра Сояка. Он 14 января поехал по делам в Вышгородский район и не вернулся. На поиски пропавшего мужчины были ориентированы наряды полиции Киевской области, соседние регионы.