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четверг, 21 октября 2021 14:35

В Выставочном центре провели Всеукраинский градостроительный форум
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Сегодня, 21 октября, в Киеве в рамках XI Международной специализированной выставки "ЕвроСтройЭкспо" состоялся Всеукраинский градостроительный форум. Его организовал Национальный экспертно-строительный альянс Украины в Международном выставочном центре.

К участию в Форуме приглашены представители ОГА, РГА, объединенных территориальных общин, экспертных организаций, а также архитекторов, строителей, проектировщиков, застройщиков и всех тех, кто имеет отношение к строительству.

По словам президента НЕБАУ Виктора Лещинского, их организация провела это мероприятие в рамках сотрудничества с Международным выставочным центром:

"Готовя программу, пытались охватить различные направления в строительстве: законодательные моменты, новые технологии, аспекты энергоэффективности, цифровизацию. В последнее время главным акцентом нашей деятельности является активное внедрение ВИМ-технологий в проектирование, экспертизу и строительство, повышение энергоэффективности строительной отрасли. В частности, для присутствующих мы продемонстрировали две интересные презентации по этой тематике".

На Форуме уделили внимание инновационным вопросам. Так, операционный директор компании "SUNSAY Energy" Сергей Зинкевич рассказал об использовании солнечных электростанций для промышленных предприятий: уменьшение годовых затрат на электроэнергию в три раза. А директор компании Allbau Software Юрий Смирнов остановился на вопросе внедрения BIM-технологий.

Кроме того, генеральный директор консорциума "Всеукраинская агентство развития общин и территорий" Ольга Букреева рассказала о важности стратегического планирования территории:

"Планировочная документация - инструмент, который превращает желание в конкретные инвестиционные проекты, оказывает территории и инфраструктуру для инвесторов. Реализация этой задачи является делом государственнической веса, и именно для достижения беспрекословного успеха новых государственных инициатив работает наша команда специалистов и экспертов градостроительной, землеустроительной и проектной сфер ".

К западу присоединился и президент Международной федерации недвижимости FIABCI-International Джорди Рибо. В своем выступлении он отметил перспективы развития общественных профессиональных объединений в новых условиях мира и возможностях, которые предоставляет платформа FIABCI International.

Исполнительный директор НЕБАУ Александр Петушков подчеркнул, что все, кто посетил мероприятие, смогли представить свои компании, пообщаться в профессиональном кругу, ознакомиться с новыми трендами и подходами в развитии строительной отрасли. А также имели возможность посетить одну из крупнейших строительных выставок года - "ЕвроСтройЭкспо".

После завершения Форума президент FIABCI International Джорди Рибо посетил с рабочим визитом члена FIABCI, группу компаний Win Experts. Руководители строительного хаба презентовали почетному гостю крупные инфраструктурные проекты, над которыми сейчас идет работа.

А также провели ему экскурсию Национальным музеем архитектуры и строительства, который активно развивается, пополняясь новыми экспонатами.

Партнерами Форума выступили Международный выставочный центр, FIABCI-Ukraine и ЕвроСтройЭкспо 2021. А медийными партнерами стали журнал ProfBuild и ИА "Оперативная Украина Инфо".

Автор: Юрий Иванов
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Дата
21
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