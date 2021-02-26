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воскресенье, 28 февраля 2021 10:10

В воскресенье вечером ограничат вход на три станции киевского метро

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В воскресенье вечером ограничат вход на три станции киевского метро
Важные изменения в работе киевского метро. Фото: Денис Прядко, УНИАН

28 февраля возможные изменения в работе 3 станций метро Киева. Причина - проведение на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Шахтер" - "Заря".

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"После окончания игры, для безопасной перевозки пассажиров, возможно ограничение, не закрытие, на вход к станциям метро Олимпийская, Дворец спорта и Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Футбольный матч между донецким "Шахтером" и луганской "Зарей" начнется в 17:00.

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С 1 января по 25 февраля 2021 года поступило 2 сообщения о минировании станций метро Киева. В 2020 году их было 31. Чаще всего заявляют о минировании 3 станций.

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