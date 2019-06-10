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понедельник, 10 июня 2019 19:15

В Украине впервые пройдет фестиваль серфинга

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В Украине впервые пройдет фестиваль серфинга
Гости фестиваля смогут бесплатно встать на доску и потренироваться. Фото: City swell

В Киеве состоится первый в Украине вейксерф-фестиваль. Он называется Kyiv city swell.

Фестиваль пройдет с 11 по 16 июня на базе клуба City Swell в парке Муромец. Туда приедут спортсмены из Европы и США, чтобы показать мастер-класс. Об этом рассказали организаторы мероприятия, пишет Информатор.

Они добавили, что можно научиться стоять на доске уже после первого занятия. Для создания волны используются современные катера-буксировщики.

Во время фестиваля лучшие спортсмены мира будут соревноваться в двух дисциплинах: ским и серф. Каждый сможет наблюдать за зрелищем благодаря трансляции с катера на берег, а также во время прямой интернет-трансляции.

В субботу и воскресенье на территории фестиваля установят батуты и баланс-борды. Там можно будет бесплатно научиться и потренироваться держать равновесие, выполнять трюки.

В эти два дня развлекать гостей будет ведущий Владимир Дантес, а создавать музыкальное настроение - Vnuk, Егор Петров и Кшися Тачанская.

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"Наша цель - популяризировать вейксерфинг в Украине. Фестиваль - это обмен опытом с мировыми про-райдерами во время тренировок, в течение дня и на вечеринках в неформальной обстановке. Даже сами соревнования - это больше о позитиве. Хочется, чтобы гости не просто проехали 40 секунд по трассе, а почти неделю провели в приятной компании, научились чему-то новому, прокачали себя и конечно же нашли новых друзей", - говорят организаторы фестиваля Марина Каплан и Николай Горбунов.

Вход: free + facecontrol

Узнать о событии больше можно по ссылке.

Киевлянин Максим Лопачук пять лет живет в городе Хикадува в Шри Ланке . Переехал туда с женой Ириной. Здесь у них родилась дочь. В прошлом году открыл собственную школу серфинга. Об особенностях жизни мужчина рассказал Gazeta.ua.

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10
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