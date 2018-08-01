В Украине отключают аналоговое телевидение

В столице отключили аналоговый сигнал 13 телеканалов. Фото: 5 канал

В столице отключили аналоговый сигнал 13 телеканалов.

Еще 14 телеканалов отключили на Кировоградщине, сообщил гендиректор концерна радиовещания Петр Семерея.

Были исключены передатчики всех телеканалов, по которым Нацсовет по телевидению принял решение об аннулировании аналоговых лицензий. Речь о "1+1", "Интер", ICTV, "Новый канал", "Украина", "СТБ", "ТЕТ", "НТН", "М1", "5 канал", "К1" и "Прямой". Эти телеканалы смогут вещать в эфире, используя свою цифровую лицензию.

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Согласно утвержденному правительством решению, в другой части Украины аналоговые передатчики должны будут отключить 31 августа.

18 июня, в некоторых городах Украины приостановили аналоговую трансляцию телеканала UA: Первый из передатчики. Трансляцию приостановили в Киеве, Одессе, Днепре, Виннице, Тернополе, Чернигове, Белополье, Изюме и Ковеле. Аналоговое вещание прекратил концерн РРТ-за неуплаты за трансляции со стороны ОАО "НСТУ".