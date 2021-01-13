В столичный зоопарк заманивают ценами на билеты

На период усиленного карантина киевский зоопарк снизит цены на входные билеты.

Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский.

Фото: КГГА

"На время локдауна для всех посетителей введен единый сниженный тариф - 50 гривен. Дети до 5 лет - бесплатно", - рассказал Мондриевский.

Зоопарк на период карантина работает в режиме парка. Через стекло можно увидеть, в частности семью обезьян-сиаманг, купание пеликанов, красных и черных ибисов в зимнем саду. Также в парке обитают лошади, зубры, бизоны, волки, пушистые рыси, тигры и львы.

Работает зоопарк ежедневно без выходных с 9:00 до 16:00.

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