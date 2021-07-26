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понедельник, 26 июля 2021 09:19

В столичных магазинах Фокстрот помогают бездомным животным (PR)

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Недавно в рамках социального проекта, который развивает известная сеть электроники и бытовой техники Фокстрот совместно с фондом Happy Paw, стартовала благотворительная акция "Покупай магнит – помоги животным в приютах" в поддержку бездомных животных.

Помочь одиноким "хвостикам" может каждый, приобретя на кассе магазина сувенирный магнит, стоимость которого приравнивается к чашке кофе – 29,90 грн. Вырученные средства от реализации сувениров будут направлены на потребности животных в приютах-партнерах БО БФ Happy Paw.

  Каждый, кто приобретет сувенирный магнитик "Помогаю пушистикам на happypaw.ua", сделает свой вклад в улучшение жизни животных в приютах
Каждый, кто приобретет сувенирный магнитик "Помогаю пушистикам на happypaw.ua", сделает свой вклад в улучшение жизни животных в приютах

Благотворительная акция запущена в рамках социального проекта "Пушистые друзья в каждый дом" в 20 магазинах Фокстрот столицы и области*. Скоро приобщиться к хорошему делу смогут жители и других городов, где расположены магазины бренда. А это 164 торговых точки в 90 уголках страны.

Отчеты о полученных от продажи магнитов и перечисленных средствах ежеквартально будут публиковаться на официальном сайте сети Фокстрот.

"Пушистые друзья в каждый дом" – социальный проект, в рамках которого компания Фокстрот, поддерживая инициативы благотворительной организации Happy Paw, помогает пристроить беспризорных животных, а также приютам для улучшения условий пребывания покинутых "хвостиков". Также сеть Фокстрот взяла под опеку лисичек в приюте "Бест Френдс" и построила им новый вольер. Вместе с партнерами, в частности брендом beko, оказали помощь приютам техникой на сумму около 300 тыс. грн, стала спонсором ряда образовательных проектов.

  Каждый, кто приобретет сувенирный магнитик "Помогаю пушистикам на happypaw.ua", сделает свой вклад в улучшение жизни животных в приютах
Каждый, кто приобретет сувенирный магнитик "Помогаю пушистикам на happypaw.ua", сделает свой вклад в улучшение жизни животных в приютах

Основные направления движения "Пушистые друзья в каждый дом":

• размещение социальной рекламы об одиноких животных на доступных промоплощадках;
• обеспечение приютов для животных необходимой бытовой техникой;
• участие в проекте "Опека";
• спонсорская поддержка в реализации других просветительских проектов Happy Paw ("Благотворители в действия", "Всеукраинский урок доброты", "Будка мечты" и т.д.);
• привлечение к добровольному участию сотрудников и партнеров сети Фокстрот.

*Благотворительная акция проводится в магазинах ТМ "Фокстрот" в период с 31 мая 2021 года по 31 марта 2022 года. Акция проводится в соответствии с договором с БФ "Счастливая лапа". Средства, полученные от продажи магнитов (за исключением себестоимости и НДС), будут перечислены на потребности животных в приютах-партнерах БО БФ Happy Paw.

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Дата
26
июля

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