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четверг, 04 ноября 2021 17:53

В столичных аптеках будут вакцинировать от гриппа

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В столичных аптеках будут вакцинировать от гриппа
Желающим надо будет приобрести в аптеке любую вакцину против гриппа. Фото: pixabay.com

С 10 по 14 ноября в Киеве будут проводить проект "Вакцинация от гриппа в аптеках".

Для участия нужно быть старше 18 лет, иметь с собой паспорт и ИНН, а также пройти бесплатный осмотр врача в аптеке перед вакцинацией, сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Проект поможет упростить доступ к вакцинации против гриппа и продемонстрировать, что Украина готова ко внедрению передовых мировых практик в сфере охраны здоровья, таких как прививки в аптеках", - говорится в сообщении.

Аптеки, участвующие в проекте, расположены по адресам:

- ул. Ярославов Вал, 20;

- ул. Московская, 46/2;

- ул. Большая Васильковская, 112а;

- ул. Дмитриевская, 2;

- ул. Срибнокильская, 2а.

Желающим также надо будет приобрести в аптеке любую вакцину против гриппа.

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В Украину поступит более миллиона доз вакцин против гриппа. Это будут препараты от трех производителей:

- Ваксигрип Тетра (Франция) - 850 тыс. доз;

- Инфлувак Тетра (Нидерланды) - 200 тыс. доз;

- ДжиСи Флю Квадривалент (Корея) - 200 тыс. доз.

Уже прошли государственный контроль качества. Первые поставки вакцин Ваксигрип Тетра и Джис Флю Квадривалент поступили в сеть аптек.

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