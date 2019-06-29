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суббота, 29 июня 2019 09:35

В столичном ресторане дрались и стреляли - фото
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В столице задержали людей, которые устроили драку и стрельбу в ресторане "Каспий"
Фото: kiev.informator.ua
В столице задержали людей, которые устроили драку и стрельбу в ресторане "Каспий"
В столице задержали людей, которые устроили драку и стрельбу в ресторане "Каспий"
В столице задержали людей, которые устроили драку и стрельбу в ресторане "Каспий"
В столице задержали людей, которые устроили драку и стрельбу в ресторане "Каспий"

В ночь 29 июня в Оболонском районе Киева группа мужчин устроила драку в ресторане "Каспий", одному человеку выстрелили в ногу. Полиция задержала их, когда бежали на автомобиле.

Патрульные получили ориентировку, что пятеро нападавших уехали с места происшествия на черном Seat с литовскими номерами. Через несколько часов похожий автомобиль полицейские заметили на улице Андрея Малышко. Правоохранители заблокировали машину и задержали группу мужчин кавказской внешности. В салоне также находились две девушки, в них нашли похожие на наркотики вещества, сообщает Информатор.

Нападавшие могут быть причастны к еще нескольким разбоям, в том числе на территории Гидропарка. По адресу приехали две следственно-оперативные группы. Они изъяли пакеты с запрещенными веществами и осмотрели автомобиль задержанных.

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В США в городе Атланта неизвестные устроили стрельбу на улице, семь человек получили огнестрельные ранения.

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Дата
29
июня

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