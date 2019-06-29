В столичном ресторане дрались и стреляли - фото

Фото: kiev.informator.ua

В ночь 29 июня в Оболонском районе Киева группа мужчин устроила драку в ресторане "Каспий", одному человеку выстрелили в ногу. Полиция задержала их, когда бежали на автомобиле.

Патрульные получили ориентировку, что пятеро нападавших уехали с места происшествия на черном Seat с литовскими номерами. Через несколько часов похожий автомобиль полицейские заметили на улице Андрея Малышко. Правоохранители заблокировали машину и задержали группу мужчин кавказской внешности. В салоне также находились две девушки, в них нашли похожие на наркотики вещества, сообщает Информатор.



Нападавшие могут быть причастны к еще нескольким разбоям, в том числе на территории Гидропарка. По адресу приехали две следственно-оперативные группы. Они изъяли пакеты с запрещенными веществами и осмотрели автомобиль задержанных.

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