В столичном озере нашли труп

Мертвого мужчину нашли на Березняках. Фото: "Википедия"

В киевском районе Березняки на озере Тельбин обнаружили мертвое тело.

Погибшим оказался пожилой мужчина, сообщают "Стражи Эспрессо".

На место происшествия прибыли полицейские. Они огородили место трагедии и ждут следственно-оперативная группа.

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Специалисты будут выяснять личные данные человека и причины его гибели.

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