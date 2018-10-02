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вторник, 02 октября 2018 22:45

В столичном озере нашли труп

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В столичном озере нашли труп
Мертвого мужчину нашли на Березняках. Фото: "Википедия"

В киевском районе Березняки на озере Тельбин обнаружили мертвое тело.

Погибшим оказался пожилой мужчина, сообщают "Стражи Эспрессо".

На место происшествия прибыли полицейские. Они огородили место трагедии и ждут следственно-оперативная группа.

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Специалисты будут выяснять личные данные человека и причины его гибели.

Рыба в пруду Елизаветинского парке на столичных Теремках всплывает на поверхность воды. Киевский рыбоохранный патруль отрицает факт рыбного мора.

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