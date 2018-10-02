В столичном озере нашли труп

В киевском районе Березняки на озере Тельбин обнаружили мертвое тело.
Погибшим оказался пожилой мужчина, сообщают "Стражи Эспрессо".
На место происшествия прибыли полицейские. Они огородили место трагедии и ждут следственно-оперативная группа.
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Специалисты будут выяснять личные данные человека и причины его гибели.
Рыба в пруду Елизаветинского парке на столичных Теремках всплывает на поверхность воды. Киевский рыбоохранный патруль отрицает факт рыбного мора.
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