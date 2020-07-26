В столичном общежитии произошла вспышка коронавируса

На коронавирус заболели курсанты. Фото: Reuters

В Институте спецсвязи и защиты информации столичного политехнического института произошла вспышка коронавируса.

В общежитии №12 на ул. Металлистов, 7/15 лабораторно подтвердили 52 случая заражения коронавируса, сообщили в Киевской городской администрации

"Первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. За вчера в заведении протестовали еще 61 курсанта, которые были контактными с больными. Среди них сегодня - 48 положительных результатов исследования методом ПЦР", - рассказал директор Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины Сергея Чумака.

Всего в здании проживают 152 курсанта.

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"В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов, в общежитии определены места для изоляции больных", - подчеркнул он.

Заболевания коронавирус обнаружили еще у 95 жителей Киева. На сегодня в столице уже 7620 подтвержденных случаев заболевания.