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среда, 12 февраля 2020 10:42

В столичном метро запустят 4G: назвилы сроки

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В столичном метро запустят 4G: назвилы сроки
4G в метро Киева появится в марте 2020 года. Фото: УНН

В марте 2020 года в столичном метро планируют запустить 4G-интернет.

Речь идет о таких станции подземки: Академгородок, Житомирская, Святошин, Сырец, Дорогожичи, Героев Днепра, Минская, Оболонь. На остальных станциях 4G появится в начале 2021 года, сообщает пресс-служба КГГА.

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"Согласованы важные технические аспекты с метрополитеном. Операторы предоставили необходимую техническую документацию. Если объединим усилия участников процесса, проект будет воплощен в анонсированные сроки", - сказал советник Киевского городского головы Максим Бахматов.

Покрытие 5G в Украине может появиться уже до 2024 года. Сначала мобильная связь улучшится в больших городах - Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днипре.

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