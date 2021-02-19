В столичном метро станет больше турникетов-гигантов

Станцию метро Харьковская частично закрывают. Фото: ДТИ

С 20 по 23 февраля не будет работать вестибюль №2 станции метро Харьковская в Киеве.

Старые турникеты заменят на контрольно-пропускные пункты нового образца, сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

"Они принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, Kyiv Smart Card, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку", - говорится в сообщении.

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Современные антивандальные турникеты уже работают на станциях Площадь Льва Толстого, Сырец, Героев Днепра и в вестибюле №1 станции Харьковская.