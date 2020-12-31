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четверг, 31 декабря 2020 13:20

В столичном метро состоится долгожданное обновление

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В столичном метро состоится долгожданное обновление
Часы в метро будет показывать время до приезда поезда. Фото: Facebook / Киевский метрополитен

В киевском метрополитене часы будут показывать время до прибытия поезда.

Информация будет отображаться с заданной периодичностью на высококачественных дисплеях. Их будет не меньше 12 на каждой станции, сообщает метрополитен в Facebook.

31 декабря такие часы появились на станции Контрактовая площадь. В течение 2021 их обустроят и на других станциях. Систему подключат к единой цифровой сети.

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"Кроме того, на экране будет отображаться текущее время, дата, погода и другая интересная информация. Мы хотим сделать пребывание пассажиров в метрополитене более комфортным", - рассказал директор ООО "Транс-Медиа" Олег Хаврук.

Наземный общественный транспорт столицы в новогоднюю ночь, с 31 декабря 2020 на 1 января 2021-му, будет работать на 2 часа. дольше. Об этом сообщила пресс служба Департамента транспортной инфраструктуры.

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Дата
31
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