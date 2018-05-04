В столичном метро появилась карта вышиванок

В вагонах киевского метрополитена разместили постеры, которые посвящены Всемирному дню вышиванки.
В рамках акции развесили 20 мини-плакатов, написали Status Quo.
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Плакаты объединены слоганом "Откуда твоя?".
На них изображены разные орнаменты вышивок с объяснениями, какому региону характерен той или иной узор.
День вышиванки будут отмечать 17 мая.
24 апреля во львовском Дворце искусств стартовал фестиваль "Етнолялька". Посетителям показали украинские мотанки и коллекционные куклы в вышиванках
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