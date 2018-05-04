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пятница, 04 мая 2018 15:25

В столичном метро появилась карта вышиванок

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В столичном метро появилась карта вышиванок
В вагонах столичного метро развесили постеры, посвященные ко дню вышиванки. Фото: Status Quo

В вагонах киевского метрополитена разместили постеры, которые посвящены Всемирному дню вышиванки.

В рамках акции развесили 20 мини-плакатов, написали Status Quo.

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Плакаты объединены слоганом "Откуда твоя?".

На них изображены разные орнаменты вышивок с объяснениями, какому региону характерен той или иной узор.

День вышиванки будут отмечать 17 мая.

24 апреля во львовском Дворце искусств стартовал фестиваль "Етнолялька". Посетителям показали украинские мотанки и коллекционные куклы в вышиванках

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