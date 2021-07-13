В столичном центре вакцинации таки будут колоть Pfizer, но не всем

В понедельник, 12 июля, Киев преодолел рубеж 500 тыс. прививок, которые сделали с начала прививочной кампании, и стал лидером среди украинских городов. Фото: УНИАН

В столичном Центре вакцинации на базе МВЦ киевляне от 60 лет и старше смогут привиться препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

Вакцинировать начнут с 16 июля, сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

Кроме вакцины производства Pfizer, для людей 60+ остается доступным и CoronaVac, производства Sinovac. Запись на вакцинацию уже стартовал в системе Helsi.me.

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"Помогите им (старшим родственникам. - Gazeta.ua) записаться, ведь не все старики "дружат" с гаджетами. Также неплохо будет, если вы зарегистрируетесь на прививку и сами: с одной стороны, будете сопровождать на вакцинацию близкого человека, а с другой - также получите защиту от Covid-19. В Центре вакцинации младших 60 лет человек прививают вакциной CoronaVac", - отметила Гинзбург.

Она добавила, что запись на вакцинацию сокращает срок ожидания, а медикам позволяет сделать больше прививок.

В Киеве нет достаточного количества доз вакцин Pfizer, чтобы сделать прививки всем желающим в центрах массовой вакцинации, как анонсировал Минздрав. Препаратом и дальше будут прививать только приоритетные группы. У КГГА заявили, что правительство не выделило необходимое количество доз, когда начало прививать препаратом Pfizer коллективы компаний. Поэтому это пришлось делать вакцинами, которые предназначены для второй прививки людей из предыдущих этапов, поскольку часть из них не использовали.