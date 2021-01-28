В столичном ботсаду зацвела 200-летняя пальма: фото

В киевском Ботаническом саду имени академика Александра Фомина зацвела 200-летняя пальма Ливингстона.

Ее назвали в честь Патрика Мюррея, лорда Ливингстонского, который привез ее из Австралии и посадил в своем саду, сообщает Dobre Club.

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"Пальму в 1834 году перевезли из ботсада Кременецкого лицея на Тернопольщине в Киев. Сейчас ей более 200 лет, растение растет в тридцатиметровом климатроне, который создали именно для нее", - сказано в сообщении.

В природе эти пальмы редко достигают высоты до 25 м, так как часто ломаются под своим весом.

В январе погода радует украинцев умеренными морозами и снегопадами. Невероятной зимней красотой может похвастаться Национальный ботанический сад им. Николая Гришко в Киеве. Фото публиковали работники на странице парка в Facebook.