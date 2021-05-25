В столице заметили неуправляемую баржу

Правоохранители подтвердили, что на барже никого нет. Фото: Kyiv Operative

В ночь на 25 мая в Киеве заметили неуправляемую баржу, которая плыла по Днепру.

Случайный прохожий заметил небольшое судно, что странно двигалось по реке, сообщает "Киев Оперативный" в Telegram. Мужчина заподозрил, что оно может представлять опасность, поэтому сразу вызвал патрульных. После проверки правоохранители подтвердили, что на барже никого нет.

"Одесса, встречай послание из Киева! Баржа действительно откуда-то оторвалась и просто хаотично дрейфовала", - говорится в сообщении.

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В городе Измаил Одесской области состоялся торжественный спуск на воду самой большой баржи, построенной в истории независимой Украины - 128-метрового несамоходного судна "Днепр".